Un nuovo episodio ha coinvolto Stefano De Martino, noto personaggio pubblico, questa volta in relazione a un episodio di vandalismo sulla sua auto. La vettura è stata trovata con graffi indecifrabili, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili. La scena si è verificata in un’area pubblica, e al momento non sono state presentate denunce ufficiali né sono state identificate eventuali persone coinvolte.

Le sorprese brutte per Stefano De Martino continuano a non smettere: la sua auto è stata vandalizzata con graffi indecifrabili Brutta sorpresa perStefano De Martinoche aveva la sua Smart parcheggiata a Milano, sotto casa, e l’ha trovata vandalizzata. Infatti qualcuno ha graffiato l’anta dell’auto in maniera abbastanza visibile, procurandogli un danno importante, che non passa di certo inosservato. E se qualche giorno fa, proprio sulla sua auto, il conduttore aveva ricevuto una bella sorpresa sul vetro, un dolce biglietto da parte di ammiratrici, stavolta, invece, la scoperta è stata ben più amara. E’ stato il settimanaleNuovoa pubblicare le foto della Smart diStefano De Martinovandalizzata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefano De Martino: sorpresa amara, la sua auto vandalizzata

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