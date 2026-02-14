Ad Affari Tuoi siparietto tra Martina Miliddi e Stefano De Martino | Lei frequenta brutta gente tipo me

Nella partita di Affari Tuoi del 14 febbraio non mancano i colpi di scena: Andrea da Bolzano sfida il Dottore in una partita complicata, ma a rubare la scena è il "bluff" di Martina Miliddi. La ballerina fa uno scherzo alla concorrente e scatena l'ironia di Stefano De Martino: "Frequenta brutta gente, tipo me".🔗 Leggi su Fanpage.it

Un momento imbarazzante si è vissuto oggi in studio ad Affari Tuoi.

Martina Miliddi è tornata al centro dell’attenzione, questa volta nel programma di Stefano De Martino, Affari tuoi.

Hai un pacco bollente: scivolone da Stefano De Martino spiazza la ballerina, caos ad Affari TuoiMomento di imbarazzo ad Affari Tuoi: una battuta a doppio senso sulla ballerina Martina Miliddi costringe Stefano De Martino a intervenire. donnaglamour.it

"Grazie Stefano, kavorare con te ogni giorno mi motiva a dare il meglio di me sempre!" Bellissima la dedica che Martina Miliddi ha voluto fare a Stefano de Martino ma non solo dopo il suo "esordio" in prima serata su Rai1 con Affari Tuoi dove è stata protagoni facebook

