Stefania Andreoli | Non dite ‘ti amo’ ai vostri figli La bufera social e la replica della psicoterapeuta

Recentemente, una psicoterapeuta è diventata protagonista di un acceso dibattito online dopo aver detto di non usare l’espressione “ti amo” con i figli. La sua affermazione ha suscitato reazioni contrastanti tra utenti dei social media, portando a discussioni sulla comunicazione tra genitori e figli. La frase ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno espresso opinioni sia di sostegno che di critica. La discussione continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

(Adnkronos) – Stefania Andreoli è finita al centro di un acceso dibattito social per una frase pronunciata sul rapporto tra genitori e figli. La psicoterapeuta e scrittrice italiana, intervistata ad Agorà, ha risposto alla domanda: "Cosa ne pensi dei genitori che dicono 'ti amo' ai propri figli?". "È tutto sbagliato", ha dichiarato Andreoli, spiegando poi il suo punto di vista. "Io amo la persona con la quale sto, che mi fa battere il cuore", ha esordito, sottolineando come in italia l'espressione 'ti amo' appartenga al linguaggio di coppia. Così, se detto a un figlio – ha spiegato la psicoteraputa – "chiama fuori il...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Come affrontare l'ansia - Stefania Andreoli

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La nota e brillante psicologa Stefania Andreoli è al centro di una polemica perché ha dichiarato che dire "ti amo" ai figli è sbagliato. Un dissenso fisiologico che lei ha vestito di dramma, minacce di segnalazioni all’ordine degli psicologi e vittimismo. Ricostruisc x.com

STEFANIA ANDREOLI - La mente in scena | VARESE - facebook.com facebook