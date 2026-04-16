Cristian Totti ha condiviso su Instagram una dedica dedicata alla fidanzata Melissa Monti, celebrando il suo debutto in televisione. La giovane attrice, che fa parte del cast di uno show, è legata da diversi anni al figlio dell’ex calciatore. La pubblicazione include una frase in cui Totti esprime il suo amore nei confronti di Monti, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, il ventenne Cristian, ha celebrato pubblicamente il debutto professionale della fidanzata Melissa Monti, entrata ufficialmente nel cast della nuova stagione de I Cesaroni nel ruolo di Caterina. Per l’occasione, l'ex calciatore — oggi dirigente sportivo nonostante la giovane età — ha condiviso sui social un’immagine della ragazza impegnata sul set, accompagnandola con una dedica breve quanto eloquente: "Ti amo". L'attrice, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum di rilievo con partecipazioni a spot pubblicitari e pellicole d'autore come La grande bellezza. Il legame tra i due giovani, nato nel 2021 ma ufficializzato solo l'anno successivo, appare oggi più solido che mai.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cristian Totti, la dedica social per la fidanzata Melissa Monti al debutto in tv: "Ti amo"

Notizie correlate

Melissa Monti debutta nel cast dei Cesaroni, la dedica social di Cristian Totti: «Ti amo»Da quando l'amore è diventato ufficiale, i due più volte hanno condiviso sui social dediche per i rispettivi compleanni o racconti dei loro viaggi.

Leggi anche: Chi è Melissa Monti, Caterina ne I Cesaroni e fidanzata di Cristian Totti

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Melissa Monti debutta nel cast dei Cesaroni , la dedica social di Cristian Totti: Ti amo; La fidanzata di Cristian Totti è nel cast dei Cesaroni: il supporto a Melissa Monti per il suo esordio; Melissa Monti nei Cesaroni, il messaggio d’amore di Cristian Totti; I Cesaroni, la dedica di Cristian Totti alla fidanzata: il debutto di Melissa Monti nel cast.

Il figlio dell'ex capitano della Roma è legato da anni all'attrice, che fa parte del cast della nuova stagione de I CesaroniCristian Totti, figlio di Francesco e Ilary Blasi, ha pubblicato sui suoi social una romantica dedica per la fidanzata, Melissa Monti, in occasione del suo debutto in tv nella serie I Cesaroni ... gazzetta.it

Melissa Monti debutta nel cast dei Cesaroni , la dedica social di Cristian Totti: «Ti amo»Il ventenne figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha celebrato nelle sue Stories Instagram il traguardo professionale della fidanzata, a cui è legato da circa quattro anni ... vanityfair.it

“Ti amo”. Cristian Totti, il messaggio per la fidanzata famosa: in tv come Ilary Blasi, ecco chi è davvero facebook

Il ventenne figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha celebrato nelle sue Stories Instagram il traguardo professionale della fidanzata, a cui è legato da circa quattro anni x.com