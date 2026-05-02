State meglio o peggio? Renzi la bordata a Meloni | parole durissime sul governo

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha pubblicato un messaggio sui social in cui critica il governo guidato da Giorgia Meloni, concentrandosi sui risultati economici. La sua comunicazione si rivolge direttamente alla premier, chiedendo se si stiano registrando miglioramenti o peggioramenti nel paese. Le parole di Renzi sono state definite come una vera e propria bordata contro l’operato dell’esecutivo.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna all’attacco del governo guidato da Giorgia Meloni, intervenendo sui social con un messaggio che punta dritto ai risultati economici dell’esecutivo. Il punto di partenza è un dato politico: la durata del governo, ormai tra le più lunghe della storia recente. Un elemento che, secondo Renzi, rappresenta sì un valore, ma anche una responsabilità. L’ex presidente del Consiglio riconosce infatti la stabilità dell’esecutivo, definendola un fattore positivo per il Paese. Ma proprio questa continuità, sottolinea, rende più difficile attribuire eventuali criticità a governi precedenti. “Il governo Meloni è il secondo esecutivo per longevità”, osserva, aggiungendo che, a questo punto, le responsabilità della situazione attuale non possono più essere scaricate su chi c’era prima.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “State meglio o peggio?”. Renzi, la bordata a Meloni: parole durissime sul governo Notizie correlate Il flop del governo Meloni sui rimpatri: anche Renzi e Conte hanno fatto meglioPer mesi il governo Meloni ha parlato dei «7mila rimpatri» del 2025 come di un cambio di passo nella gestione dell’immigrazione. Leggi anche: Trump contro Meloni, interviene anche la Schlein: parole durissime Contenuti di approfondimento Si parla di: Datadog Stock Is Up 45% Over the Past Year. Here’s What Could Drive the Next Move; Chef stellato di Campiglio condannato per discriminazione: l'annuncio vietava comunisti, sindacalisti e omosessuali. State meglio o peggio?. Renzi, la bordata a Meloni: parole durissime sul governoIl leader di Italia Viva Matteo Renzi torna all’attacco del governo guidato da Giorgia Meloni, intervenendo sui social con un messaggio che punta dritto ai ... thesocialpost.it