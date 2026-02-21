Il flop del governo Meloni sui rimpatri | anche Renzi e Conte hanno fatto meglio
Il governo Meloni ha annunciato di puntare a 7.000 rimpatri entro il 2025, ma i risultati finora sono deludenti. Anche figure politiche come Renzi e Conte avevano ottenuto migliori risultati in passato. La promessa di ridurre l’immigrazione irregolare si scontra con numeri ancora molto bassi e difficoltà operative. La questione dei rimpatri resta al centro del dibattito politico, con pochi segnali di miglioramento concreto. La sfida continua a essere difficile da affrontare.
Per mesi il governo Meloni ha parlato dei «7mila rimpatri» del 2025 come di un cambio di passo nella gestione dell’immigrazione. Ma i dati ufficiali diffusi dal Viminale – scrive oggi Il Fatto Quotidiano – raccontano una storia decisamente meno trionfale. Innanzitutto, i rimpatri complessivi sono stati 6.772. E la cifra include 675 rientri volontari assistiti, cioè casi in cui lo straniero aderisce a programmi di reintegrazione finanziati con fondi europei. Al netto di questi, i rimpatri effettivi scendono a 6.097. Come cambiano i rimpatri. L’incremento rispetto al 2024 c’è, ma è contenuto: poco più di 600 persone, circa il 12% in più rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Open.online
In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Febbraio: Fanno flop sui rimpatri e incolpano i magistratiIl Viminale ha annunciato che i rimpatri di migranti sono diminuiti rispetto al passato, attribuendo il risultato alle decisioni dei magistrati.
