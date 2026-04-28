A Terni, lunedì sera, una Ford S-Max è stata data alle fiamme in via Martiri della Libertà. Le forze dell’ordine stanno indagando su una serie di incendi dolosi che hanno interessato diverse zone tra Terni e Campomaggio. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri, che stanno cercando di individuare i responsabili di questi atti incendiari. Al momento non ci sono altre informazioni disponibili.

? Cosa sapere Incendio di una Ford S-Max in via Martiri della Libertà a Terni lunedì sera.. Polizia e Carabinieri indagano su una serie di incendi dolosi tra Terni e Campomaggio.. Lunedì sera, intorno alle 23:30, una Ford S-Max è stata divorata dalle fiamme in via Martiri della Libertà a Terni, proprio di fronte all’ingresso del Central Parking. L’incendio si è aggiunto a un precedente rogo avvenuto tra domenica e lunedì, verso le ore 3, nel villaggio Campomaggio, dove due auto parcheggiate in via Morelli sono andate a fuoco a meno di cento metri di distanza l’una dall’altra. Una scia di fiamme tra i quartieri di Terni. Il quadro che emerge dalle ultime ore descrive una serie di episodi che lasciano presagire la mano di qualcuno intenzionato a seminare il caos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, scia di incendi dolosi: auto in fiamme e caccia al colpevole

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