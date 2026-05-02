Starfelt soffre di un’ernia del disco e l’intervento chirurgico non è escluso

Carl Starfelt sta affrontando un problema di salute a causa di un’ernia del disco. Al momento, non sono stati ancora definiti i tempi e le modalità dell’eventuale intervento chirurgico. La società sportiva e lo staff medico stanno monitorando attentamente la situazione del calciatore, che ha saltato alcune partite recenti. La decisione sulla possibile operazione sarà presa nelle prossime settimane in base all’evoluzione del suo stato di salute.

2026-05-01 16:18:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Carl Starfelt continua la sua dura prova. Questa settimana il centro ha visitato il neurochirurgo Dr. Pedro Mata, uno dei principali specialisti in chirurgia spinale a Madrid. Lui la diagnosi riflette che soffre di un’ernia del disco a livello L5-S1. Per ora, Continuerà con il trattamento conservativo e sarà valutato nelle prossime settimane per determinare la sua evoluzione.. In questo modo, nessuna data di ritorno stimata ai campi da gioco e non è escluso che venga operato. Sembra ormai impossibile che il suo ritorno sui campi da gioco avvenga in questa stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Frattura per Fadera: intervento chirurgico e tempi di recupero per l'attaccante del SassuoloLa serata di casa del Sassuolo, conclusa con una vittoria per 2-1 sull’Atalanta, ha purtroppo offerto anche una notizia pesante dall’infermeria. Intervento chirurgico per Giuseppe Conte: rinviata la presentazione del suo libro a FoggiaSalta la presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’, in programma sabato 2 maggio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia.