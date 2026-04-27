Intervento chirurgico per Giuseppe Conte | rinviata la presentazione del suo libro a Foggia

La presentazione del libro di Giuseppe Conte, intitolato ‘Una nuova primavera’, prevista per sabato 2 maggio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, è stata annullata. L’evento non si terrà come programmato e non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali. La decisione arriva dopo che l’ex presidente del Consiglio ha subito un intervento chirurgico.

Salta la presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’, in programma sabato 2 maggio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia. L’ex premier di Volturara Appula e presidente del Movimento 5 Stelle deve sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Pare si tratti di un intervento di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Tappa casertana per Giuseppe Conte: domani la presentazione del suo libroTempo di lettura: 2 minutiIl Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Caserta invita tutta la cittadinanza all’incontro col Presidente Conte che si... M5s, Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di Giuseppe ConteTanti leader e volti del centrosinistra alla presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’ alla Galleria Alberto Sordi, a Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Conte annulla gli appuntamenti, 'devo sottopormi a un intervento chirurgico'; Meloni vola: il sondaggio che fa tremare la sinistra. Chi crolla in 7 giorni | Libero Quotidiano.it. M5s, intervento chirurgico per Conte: annulla tutti gli impegniMilano, 27 apr. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico e ha di conseguenza annullato tutti gli impegni previst ... askanews.it Intervento chirurgico per Giuseppe Conte: rinviata la presentazione del suo libro a FoggiaSalta la presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’, in programma sabato 2 maggio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia. L’ex premier di Volturara Appula e presidente del ... foggiatoday.it Forza Presidente Giuseppe Conte. Siamo tutti con te - facebook.com facebook Cosa dirà adesso Giuseppe Conte Che il suo Superbonus sia stato un disastro economico, impedendo all’Italia di riportare il deficit pubblico sotto il 3% del PIL, non è una fantasia del Governo, ma una triste realtà confermata anche dall’economista Carlo Cot x.com