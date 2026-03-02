Frattura per Fadera | intervento chirurgico e tempi di recupero per l' attaccante del Sassuolo

Durante la partita tra Sassuolo e Atalanta, l’attaccante del Sassuolo ha subito una frattura che ha richiesto un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono state valutate dopo l’operazione e sono stati indicati i tempi di recupero stimati, che potrebbero influenzare la sua presenza in campo nelle prossime settimane. La serata si è conclusa con la vittoria del Sassuolo per 2-1.

La serata di casa del Sassuolo, conclusa con una vittoria per 2-1 sull'Atalanta, ha purtroppo offerto anche una notizia pesante dall'infermeria. Durante la gara, Andrea Pinamonti è stato espulso, ma il peso maggiore è stato l'infortunio occorso ad Alieu Fadera. Dopo il fischio finale, i controlli hanno confermato una lesione che richiederà un intervento chirurgico. Di seguito i dettagli, riferiti alle verifiche e alle ripercussioni per la squadra. Nel finale di partita, l'attaccante è entrato in campo al 73' per sostituire Armand Laurienté. L'ingresso è durato poco prima che Fadera fosse coinvolto in un contrasto duro con Sead Kolašinac, che gli ha provocato un violento trauma al volto. Infortunio Fadera: c'è frattura, deve operarsi! L'esito degli esami dell'attaccante del Sassuolo e quanto dovrà rimanere fuori. Infortunio a Boloca: intervento chirurgico riuscito, tempi di recupero e prognosi. Daniel Boloca è stato sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro. Sassuolo, frattura dello zigomo per Fadera: intervento chirurgico nei prossimi giorni. Si ferma Alieu Fadera, esterno del Sassuolo. Frattura dell'osso zigomatico è quanto riferiscono gli esami: Gli accertamenti effettuati.