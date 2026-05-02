Star Wars Day a Milano grande parata di figuranti E al Teatro Lirico il cine-concerto

Da ilgiorno.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si prepara a festeggiare lo Star Wars Day con una grande parata di figuranti che attraversa il centro della città. L’evento si svolge nel pomeriggio e vede partecipare numerosi appassionati vestiti come personaggi della saga. Contestualmente, al Teatro Lirico si tiene un cine-concerto dedicato alla musica della serie, trasmesso in un evento aperto al pubblico. La giornata si conclude con l’energia dei fan e le note delle colonne sonore.

Milano, 2 maggio 2026 – Milano celebra lo Star Wars Day e lo fa con una parata in pieno centro cittadino. Si tratta di un omaggio alla storica saga cinematografica, pronta a tornare al cinema con l’attesissimo ‘The Mandalorian and Grogu’, con Pedro Pascal, in uscita il prossimo 20 maggio. La ricorrenza cadrebbe il 4 maggio – data scelta giocando sull’assonanza in inglese tra ‘May the Force be with you’ (‘Che la Forza sia con te’, una delle citazioni più famose dei film) e May the Fourth, cioè ‘il 4 maggio’ -, ma è stata anticipata a oggi, sabato 2 maggio, per permettere una maggiore affluenza di appassionati. Nel pomeriggio, numerosi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Star Wars Day, a Milano grande parata di figuranti. E al Teatro Lirico il cine-concerto

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