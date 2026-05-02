Stanno spacciando parte la segnalazione e arriva la polizia | due arresti e tre denunce

Nel primo pomeriggio del 1° maggio, una persona ha segnalato tramite l’app Youpol un’attività di spaccio di stupefacenti in vicolo Barozzieri, vicino a piazzale Roma. La polizia è intervenuta e ha arrestato due giovani, mentre altre tre persone sono state denunciate. Le forze dell’ordine hanno agito sulla base della segnalazione ricevuta, che ha permesso di intervenire in zona.

Spaccio di stupefacenti a Piacenza, due arresti e tre denunce anche grazie all’app Youpol.Nel primo pomeriggio del 1° maggio, un cittadino ha segnalato con Youpol un’attività di spaccio da parte di alcuni ragazzi all’altezza di vicolo Barozzieri, nelle vicinanze di piazzale Roma. Le volanti - fa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Etg - Cantù, Violenza sessuale aggravata su una minorenne: arrestato dalla polizia locale un 44enne Notizie correlate Cosenza, due arresti e otto denunce della PoliziaCosenza sotto controllo: un bilancio settimanale tra arresti, denunce e misure cautelari Cosenza e la sua provincia sono state al centro di... Leggi anche: Prima le botte, poi la fuga: tre arresti e due denunce ad Arzano per il raid in un bar