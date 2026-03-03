Prima le botte poi la fuga | tre arresti e due denunce ad Arzano per il raid in un bar

A Arzano, tre persone sono state arrestate e due denunciate in seguito a un raid in un bar. Due ragazzi sono stati picchiati da tre aggressori, che sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Una delle vittime ha denunciato l'accaduto, anche se si trovava nel locale nonostante l'obbligo di dimora. La vicenda ha portato all'intervento delle autorità sul posto.

La vicenda ad Arzano: due ragazzi picchiati da tre persone, tutte arrestate. Una delle vittime denunciata a sua volta: era al bar nonostante l'obbligo di dimora.