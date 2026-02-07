Cosenza due arresti e otto denunce della Polizia

La polizia di Cosenza ha concluso una settimana intensa di controlli, portando all’arresto di due persone e alla denuncia di otto altri. Le forze dell’ordine hanno messo in atto diversi interventi per affrontare vari reati che si sono verificati nel territorio, rafforzando la presenza sul territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Cosenza sotto controllo: un bilancio settimanale tra arresti, denunce e misure cautelari. Cosenza e la sua provincia sono state al centro di un’intensa attività di controllo da parte delle forze dell’ordine nella settimana appena trascorsa, culminata in due arresti e otto denunce per una vasta gamma di reati. Le operazioni, condotte in sinergia tra la Squadra Mobile, la Squadra Volante e la Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza, insieme ai Commissariati di P.S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, delineano un quadro di impegno costante nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cosenza Polizia Controlli a tappeto della polizia in provincia di Cosenza, 4 arresti e interventi per stalking e estorsione Nella provincia di Cosenza, la Polizia ha effettuato controlli approfonditi, portando all’arresto di quattro persone e a sequestri di droga. Controlli a tappeto della polizia locale: scattano arresti, denunce e maxi sanzioni La polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli negli ultimi tre giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle normative. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. COSENZA CELEBRATI I FUNERALI DI PADRE FEDELE BISCEGLIA Cosenza - Colpi ai bancomat in Calabria, altri cinque arresti in Puglia facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.