Truffa dello scontrino al bancomat boom di segnalazioni | come funziona e proteggersi

La truffa dello scontrino al bancomat si diffonde tra gli utenti, spesso a causa di tecniche di inganno che sfruttano l'attenzione delle persone. Molti si ritrovano vittime di furti di dati bancari quando dimenticano di coprire il pin o lasciano lo scontrino in vista. Le segnalazioni aumentano, e i malintenzionati usano queste informazioni per compiere operazioni fraudolente. È fondamentale conoscere i metodi di protezione per evitare di cadere nelle trappole.

Raccogliere dati dalle ricevute lasciate negli ATM permette ai malintenzionati di costruire frodi più complesse. Carabinieri e portali specializzati spiegano strategie per evitare rischi concreti Un gesto quotidiano e apparentemente innocuo, come lasciare lo scontrino dopo un prelievo, può trasformarsi in una porta aperta per truffe sofisticate. La cosiddetta “truffa dello scontrino al bancomat” ha preso piede in diverse città italiane, partendo dal Salento, e sta catturando l’attenzione dei cittadini grazie anche alla viralità di un recente video pubblicato su TikTok da Truffa.net, visualizzato oltre 76 mila volte in poche ore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Attenzione però alle truffe, non chiedendo lo scontrino del Pos. Certi esercenti digitano, senza mostrarla al cliente, una cifra del tutto diversa. Capita con i taxi, ad esempio, dove porgono al cliente la parte posteriore del Pos che permette il pagamento e quello x.com

