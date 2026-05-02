Stagione musicale del Circolo della Lirica di Padova con Sospiri veneziani

Domenica 24 maggio il Circolo della Lirica di Padova invita a una serata che sembra nascere direttamente dalla laguna, come un soffio d’acqua che porta con sé memorie, voci e sospiri.Venezia affiora lentamente, come quando la luce del mattino si posa sui canali. Le parole di Foscarini ritrovano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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