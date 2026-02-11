Maggio Musicale | ecco la stagione estiva Lirica jazz e cinema

La stagione estiva del Maggio Musicale porta musica e cinema in città. Tra gli appuntamenti principali, il classico

A questi eventi si aggiunge il ritorno di Stefano Massini che ripropone, dopo il successo della scorsa estate, due serate sul tema della felicità. Dichiara il sovrintendente Carlo Fuortes: «L’apertura verso nuovi linguaggi come il jazz e il cinema rappresenta la principale novità della Stagione Estiva del Maggio 2026, una scelta che segna la volontà di ampliare l’orizzonte della programmazione e di dialogare con pubblici sempre più diversificati. La programmazione nasce con l’intento di parlare a Firenze e ai suoi cittadini, ma anche ai tanti visitatori che scelgono di vivere la città nel periodo estivo: per questo proponiamo un cartellone capace di tenere insieme la grande tradizione lirica con progetti che si aprono a un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

