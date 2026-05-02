Stagione in montagna | Bike Arena di Ravascletto punta di diamante della regione

La regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato il piano operativo per l’estate 2026, con particolare attenzione alla promozione delle attività estive in montagna. Tra le iniziative previste, la Bike Arena di Ravascletto viene indicata come uno dei principali punti di riferimento per il turismo outdoor. Il progetto mira a rendere più accessibili i poli montani e a favorire la destagionalizzazione delle visite nella zona.

La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha ufficializzato il piano operativo per l'estate 2026, puntando con decisione sulla destagionalizzazione e sull'accessibilità dei poli montani. Con un calendario che si estende dal 30 maggio al 27 settembre, la Regione conferma la stabilità dei.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Ivs 2026, sarà edizione record: settore delle valvole industriali in salute, Bergamo punta di diamante della leadership italianaBergamo è pronta a tornare la capitale delle valvole industriali: a poco più di un mese dalla sesta edizione dell’Industrial Valve Summit, in...

Fiera del Turismo, l'Umbria cala un poker unico: cammini, sentieri di montagna, percorsi Bike e biodiversità“L’Umbria è una palestra naturale a cielo aperto": lo slogan è stato coniato dall'assessora regionale Simona Meloni spiegando uno dei settori in...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Bike Park Plan de Corones: il 16 maggio riparte una stagione che dura fino all’autunno; UCI Mountain Bike World Series 2026: programma, format e dove vedere le gare; Plan de Corones riaccende l’adrenalina: il Bike Park riapre il 16 maggio e corre fino all’autunno; È nato il Consorzio Bike in Massa Marittima.

PAGANELLA BIKE PARK: LA STAGIONE 2026 SCALDA I MOTORI CON UNA NUOVA PARTNERSHIPIl countdown è ufficialmente iniziato. Tra meno di due settimane, le ruote grasse torneranno a solcare i trail del Paganella Bike Park, una delle destinazioni più iconiche del panorama europeo. Ma ... pianetamountainbike.it

Dolomiti Paganella Bike: bilancio positivo per la stagione 2025, lo sguardo è già sul 2026Si è chiusa nei primi giorni di novembre la lunga stagione 2025 di Dolomiti Paganella Bike, che ha rispettato le previsioni di inizio anno e portato a termine un calendario tra i più estesi dell’arco ... pianetamountainbike.it

Domenica 3 maggio alcuni di noi saranno al bike park di Caldirola, se qualcuno ha piacere è ovviamente il benvenuto (precisiamo che non si tratta di una bike school pertanto non è prevista assistenza o accompagnamento dei ragazzi ed ogni partecipante è r - facebook.com facebook