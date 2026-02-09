Fiera del Turismo l' Umbria cala un poker unico | cammini sentieri di montagna percorsi Bike e biodiversità

L'Umbria si presenta alla Fiera del Turismo con un’offerta che non ha uguali. La regione mette in mostra un vero e proprio patrimonio di cammini, sentieri di montagna e percorsi Bike, tutti pensati per chi cerca natura e avventura. L’assessora regionale Simona Meloni ha descritto l’Umbria come “una palestra naturale a cielo aperto”, sottolineando quanto siano cresciuti questi settori nel suo territorio. Sono percorsi che attirano sempre più turisti, desiderosi di scoprire paesaggi selvaggi e biodiversità. La regione punta forte su questa proposta, che rappresent

"L'Umbria è una palestra naturale a cielo aperto": lo slogan è stato coniato dall'assessora regionale Simona Meloni spiegando uno dei settori in forte crescita dell'offerta turistica umbra, quello dei cammini, sentieri di montagna e percorsi dedicati agli amanti della bicicletta, su cui l'Umbria.

