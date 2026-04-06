Pasquetta a Roma picnic nei parchi | cosa si può fare e cosa è vietato oggi 6 aprile

Oggi, 6 aprile, in occasione di Pasquetta, molte persone a Roma si riversano nei parchi della città per trascorrere la giornata all’aperto, organizzando picnic e barbecue. Sono in vigore alcune norme che regolano le attività consentite nei parchi pubblici, con divieti specifici riguardanti l’uso di fuochi e la raccolta di rifiuti. La giornata si svolge tra momenti di svago e rispetto delle regole stabilite dalle autorità locali.

Oggi 6 aprile, giorno di Pasquetta, migliaia di romani scelgono di trascorrere la giornata all’aria aperta tra picnic, barbecue e relax nei parchi. Proprio per questo torna anche la campagna di sensibilizzazione per vivere questi momenti nel rispetto dell’ambiente: “Pic-nic SÌ, Rifiuti NO”. Un’iniziativa che punta a rendere più sostenibile una delle tradizioni più amate della primavera romana, soprattutto in luoghi iconici come il Parco della Caffarella, tra le mete più frequentate in questa giornata festiva. Picnic e barbecue a Pasquetta: le regole da seguire. Godersi una giornata all’aperto è possibile, ma rispettando alcune semplici regole fondamentali. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Buon lunedì di Pasquetta Torino! Foto di Valerio Minato facebook

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