Terracina ecco la delibera sulle spiagge | gestione temporanea per la stagione balneare 2026

A Terracina è stata approvata una delibera riguardante la gestione delle spiagge per la stagione balneare 2026. La decisione è stata presa dalla giunta comunale guidata dal sindaco, che ha incaricato il dirigente dell’Unità di Progetto e Demanio Marittimo di garantire una gestione temporanea delle aree costiere. La delibera arriva in vista dell’approssimarsi dell’estate, con l’obiettivo di organizzare le attività sulla spiaggia per il prossimo anno.

L’estate è ormai alle porte e anche Terracina cerca di farsi trovare pronta. E’ arrivata la delibera per le spiagge con la giunta guidata dal sindaco Francesco Giannetti che ha dato indirizzo al dirigente dell’Unità di Progetto e Demanio Marittimo perché sia “assicurato temporaneamente.🔗 Leggi su Latinatoday.it Attività musicali, parcheggi e ripascimento della spiaggia: ecco le linee per la stagione balneare 2026Rinnovo del protocollo per le attività musicali serali; massima velocizzazione nella richiesta delle autorizzazioni, che sarà effettuata online;... Stagione balneare 2026: ecco il mare promosso dall'Arpac, la mappa nel salernitanoE' stata diffusa nei giorni scorsi la nuova classificazione dei tratti di costa balneabili in Campania: la Costiera Amalfitana e il Cilento...