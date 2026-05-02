Durante la staffetta mista, la squadra italiana ha commesso errori nei passaggi del testimone, causando una perdita di tempo significativa. Questi sbagli hanno impedito all’Italia di qualificarsi per la finale, nonostante le buone prestazioni complessive. La regolarità dei cambi è risultata decisiva, e le responsabilità sono state attribuite ai singoli atleti coinvolti nei passaggi, che non sono stati effettuati correttamente. L’incidente ha determinato l’esclusione dalla fase successiva della competizione.

? Cosa scoprirai Come hanno influito gli errori tecnici sui tempi del quartetto azzurro?. Quali sono le responsabilità dei singoli atleti nei passaggi del testimone?. Perché il nuovo formato della gara ha penalizzato la coordinazione italiana?. Come possono gli azzurri recuperare il pass per i Mondiali di Pechino?.? In Breve Quartetto azzurro composto da Tardioli, Valensin, Bernardi e Siragusa chiude in 40.96.. Giamaica stabilisce record mondiale con 39.99, Canada primo in batteria con 40.07.. Germania e Paesi Bassos arrivano rispettivamente secondo e terzo con 40.15 e 40.20.. I tempi migliori permetteranno il passaggio ai Mondiali di Pechino 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Staffetta mista: l’Italia sbaglia i cambi e resta fuori dalla finale

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