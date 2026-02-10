LIVE – Short track Italia in finale nella staffetta mista | dominio azzurro e sogno oro vivo

L’Italia si qualifica per la finale della staffetta mista di short track dopo aver dominato le semifinali. Gli azzurri hanno mostrato una gara di forza, superando cadute e contatti, e ora sognano il primo oro internazionale. La corsa si è svolta con intensità, e il team italiano si prepara ad affrontare la sfida decisiva.

L’Italia dello short track è in finale nella staffetta mista dopo una semifinale perfetta, controllata dall’inizio alla fine e interpretata con lucidità, tecnica e grande condizione fisica. Alla Milano Ice Skating Arena gli azzurri hanno imposto il proprio ritmo, restando sempre lontani dai contatti e sfruttando al meglio i cambi, chiudendo con un eccellente 2:37.50, tempo che ha certificato il passaggio diretto all’ultimo atto. Una gara costruita con intelligenza, nella quale Chiara Betti ha dato l’impulso decisivo prima di lanciare Arianna Fontana verso un finale in pieno controllo. In pista anche Pietro Sighel e Thomas Nadalin, protagonisti di una staffetta fluida e senza sbavature, mentre alle spalle dell’Italia si consumava una semifinale caotica.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina l'Italia si è qualificata in finale nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Short track diretta olimpiadi, segui la staffetta mista: Italia in finale con Arianna Fontana, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia in finale nella staffetta mista. Buoni riscontri dai 1000 maschiliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:46 Incredibile. Nessun ripescaggio e finale classica con 4 squadre, ovvero Italia, Cina, Canada e Belgio! oasport.it

