Il centrocampista del Cagliari ha preso parte a tutte le 34 partite della stagione, partendo titolare in 29 occasioni e subentrando in 5. La sua presenza costante in campo lo rende uno dei protagonisti più affidabili della squadra fino a ora. Per il fantacalcio, si tratta di un giocatore a basso costo con un rendimento regolare, che garantisce presenze e voti sicuri.

Se avete bisogno di un titolare a centrocampo al Fantacampionato Gazzetta per le ultime quattro giornate, la risposta è a Cagliari. Michel Adopo ha trovato il suo terzo bonus stagionale, con l'assist per il gol lampo di Mendy nel successo contro l'Atalanta, ed è andato a voto per la 34esima giornata consecutiva. Finora ha anche segnato una rete, alla 19ª giornata contro la Cremonese, e aveva servito un altro +1 alla 6ª contro l'Udinese per il gol di Borrelli con una fantamedia del 6. Bene anche i numeri sui malus: nonostante il grande numero di partite giocate e il ruolo da mediano ha ricevuto solamente tre cartellini gialli. Quantità, continuità e una maggiore tranquillità della rosa rossoblù che potrebbe spingere il francese a migliorare ancora i suoi numeri in questo finale di campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stacanovista Adopo: in campo in 34 partite su 34. Al fanta è un low cost dal voto sicuro

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