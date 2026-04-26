Nel corso della stagione, il Napoli ha segnato circa la metà dei propri gol con Rrahmani in campo, mentre in sua assenza ha subito 34 reti in 23 partite. La presenza del difensore si è fatta notare, anche nella sfida contro la Cremonese, una squadra che, pur non offrendo una resistenza significativa, ha evidenziato quanto l’assenza di Rrahmani possa incidere sulla solidità difensiva del team.

L’importanza di Rrahmani è indubbia e si è vista da subito contro la Cremonese, ferma restando l’assoluta inoffensività della squadra di Giampaolo, utilissima a risollevare le squadre che hanno bisogno di vittorie. Il difensore kosovaro, banalmente, con la sua presenza innanzitutto fa sì che Buongiorno (vivaddio) si possa spostare sulla fascia sinistra e debba partecipare poco alla manovra di costruzione. Dirige il terzetto con precisione, conosce i tempi delle uscite, è un marcatore intelligente ed esperto (ha 32 anni). La Gazzetta oggi spiega con dei numeri (che approfondiremo) il perché sia così importante. Un semplice calcolo: se c’è Rrahmani, il Napoli prende meno gol.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Con Rrahmani in campo il Napoli prende la metà dei gol, in sua assenza ne ha subiti 34 in 23 partite

Notizie correlate

Napoli, dov’è finita la difesa? Sono 25 i gol subiti in altrettante partite di Serie A (Corsport)La difesa del Napoli, quest’anno, sembra essere diventata la pallida imitazione della granitica e impenetrabile retroguardia che ha consentito agli...

Napoli, cosa sta succedendo alla difesa? 27 gol subiti e 206 partite saltate per infortunioOltre le polemiche arbitrali c'è una cruda realtà numerica: la retroguardia azzurra ha perso la sua imperforabilità, zavorrata da un'emergenza medica...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Napoli, oggi di nuovo in campo con la novità Rrahmani; Napoli-Cremonese, il ritorno di Amir Rrahmani: difesa da blindare; Conte pronto a puntare su Rrahmani per blindare la difesa; Il Napoli ritrova Rrahmani: i numeri mostrano perché Conte non può farne a meno.

Il Napoli è più forte con Rrahmani. Nessuna offerta all'ex Verona per spingerlo all'addioAmir Rrahmani ha dato una ritrovata solidità alla difesa del Napoli, eppure tante big (per fortuna degli azzurri) continuano a 'ignorarlo'. areanapoli.it

Calciomercato Napoli News | Rrahmani rinnova, a centrocampo si guarda Danilo (24 aprile 2026)Il calciomercato Napoli pensa a Danilo per allungare le scelte a centrocampo. Amir Rrahmani firma il rinnovo e rimane con i partenopei ... ilsussidiario.net

Con lui, il Napoli subisce meno: secondo voi, Rrahmani è il difensore più sottostimato di tutta la Serie A - facebook.com facebook