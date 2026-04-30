Squash Italia sconfitta in rimonta dall’Irlanda agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione

Durante gli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, l’Italia ha subito una sconfitta in rimonta contro l’Irlanda. La partita si è conclusa con il punteggio finale favorevole alle avversarie, dopo che le italiane avevano inizialmente portato avanti un buon ritmo. La sfida si è disputata nel corso di una giornata dedicata alle competizioni di squadra, con entrambe le formazioni che si sono affrontate sul campo.

Nuova sconfitta per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella terza giornata della Pool B le azzurre sono sconfitte in rimonta dall’ Irlanda, che si impone per 1-2, mentre la Svezia la spunta sulla Slovenia sempre per 2-1. Azzurre in vantaggio con la sfida tra le numero 1, in cui Cristina Tartarone regola Hannah Craig per 3-1 (11-4 8-11 11-9 11-7) in 46 minuti, ma l’Irlanda prima pareggia nel match tra le numero 2, nel quale Ludovica Salerno cede a Lydia Mcquillan per 1-3 (3-11 11-7 6-11 3-11) in 26 minuti, poi domina il decisivo incontro tra le numero 3, in cui Beatrice Filippi viene annichilita da Breanne Flynn per 0-3 (0-11 1-11 2-11) in appena 14 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, Italia sconfitta in rimonta dall’Irlanda agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione Notizie correlate Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneBattuta d’arresto per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi... Squash, l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneGli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, iniziati ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si aprono con il successo dell’Italia,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Squash Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione. Squash, Italia sconfitta in rimonta dall’Irlanda agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneNuova sconfitta per l'Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: ... oasport.it Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneBattuta d'arresto per l'Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi ... oasport.it