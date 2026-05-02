Squash l’Italia cede alla Finlandia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e finisce sesta

L’Italia di squash si è classificata sesta agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026, dopo aver perso la partita contro la Finlandia. La competizione si è conclusa con questa sconfitta, che ha determinato il posizionamento finale delle squadre partecipanti. La squadra italiana aveva raggiunto questa fase della competizione dopo aver superato le precedenti sfide del torneo.

Chiude con una sconfitta l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, andati in scena ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella Pool dal 5° all’8° posto le azzurre cedono per 1-2 alla Finlandia e chiudono al sesto posto, l’ultimo utile per mantenere la categoria nella rassegna del 2027. Nel match tra le numero 2 Monica Menegozzi cede ai vantaggi del quinto game a Meeri Särkkä, che la spunta con lo score di 2-3 (11-8 9-11 11-9 9-11 10-12) in 51 minuti, ma nella sfida tra le numero 1 Cristina Tartarone pareggia i conti liquidando Riina Koskinen per 3-0 (11-5 11-8 11-5), infine nell’incontro tra le numero 3 Beatrice Filippi viene sconfitta al parziale decisivo da Jane Kotila, che la spunta per 2-3 (4-11 5-11 11-5 11-4 3-11).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, l’Italia cede alla Finlandia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e finisce sesta Notizie correlate Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneBattuta d’arresto per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi... Squash, Italia sconfitta in rimonta dall’Irlanda agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneNuova sconfitta per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione; Squash, l’Italia supera la Romania agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e centra la salvezza; Squash, l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione; Squash, Italia sconfitta in rimonta dall’Irlanda agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione. Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneBattuta d'arresto per l'Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi ... oasport.it Squash, Italia sconfitta in rimonta dall’Irlanda agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneNuova sconfitta per l'Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: ... oasport.it La nostra Seconda Divisione conquista matematicamente la promozione con due giornate di anticipo. Secondo posto in classifica, frutto di un percorso costruito con continuità in ogni partita. Sapevamo di avere una squadra forte, ma quello che questo gru - facebook.com facebook