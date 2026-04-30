Squalo mako attacca una barca al largo dell’Isola del Giglio

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un squalo mako si è avvicinato a una barca al largo dell’Isola del Giglio, girandole intorno prima di tentare un attacco. La scena è durata alcuni istanti, e l’animale ha cercato di colpire la barca senza riuscire a causare danni. Nessuno si è ferito, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti per la presenza improvvisa dello squalo in quelle acque.

Grosseto, 30 aprile 2026 –  Se lo sono visto girare attorno alla barca, all’improvviso. Poi ha provato ad attaccarla, fortunatamente senza creare danni, ma diciamo che un po’ di timori nel vederlo così deciso ci sono stati. E’ quanto capitato a tre pescatori, martedì al largo dell’Isola del Giglio, vicino alle Formiche. Una brutta avventura per tre pescatori, Alessio Casi e Marco Barbi di Monteroni e Nicola Coppetelli che si sono imbattuti in un grosso squalo Mako, tra le specie più pericolose dei nostri mari. I tre pescatori se lo sono visto arrivare accanto alla barca, ma in un primo momento hanno ritenuto che se ne andasse subito. Invece ha cominciato a girarci attorno, per poi colpirla ripetutamente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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