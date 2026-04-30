Squalo mako attacca una barca al largo dell’Isola del Giglio

Un squalo mako si è avvicinato a una barca al largo dell’Isola del Giglio, girandole intorno prima di tentare un attacco. La scena è durata alcuni istanti, e l’animale ha cercato di colpire la barca senza riuscire a causare danni. Nessuno si è ferito, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti per la presenza improvvisa dello squalo in quelle acque.

Grosseto, 30 aprile 2026 – Se lo sono visto girare attorno alla barca, all’improvviso. Poi ha provato ad attaccarla, fortunatamente senza creare danni, ma diciamo che un po’ di timori nel vederlo così deciso ci sono stati. E’ quanto capitato a tre pescatori, martedì al largo dell’Isola del Giglio, vicino alle Formiche. Una brutta avventura per tre pescatori, Alessio Casi e Marco Barbi di Monteroni e Nicola Coppetelli che si sono imbattuti in un grosso squalo Mako, tra le specie più pericolose dei nostri mari. I tre pescatori se lo sono visto arrivare accanto alla barca, ma in un primo momento hanno ritenuto che se ne andasse subito. Invece ha cominciato a girarci attorno, per poi colpirla ripetutamente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Squalo mako attacca una barca al largo dell’Isola del Giglio Notizie correlate Squalo mako urta barca al largo di Gallipoli, paura tra i diportistiMomenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un’imbarcazione da diporto... Terrore a Gallipoli: imponente squalo Mako si scontra con una barca? Cosa sapere Uno squalo Mako ha colpito la prua di un'imbarcazione a Gallipoli il 27 aprile. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Squalo mako attacca una barca al largo dell’Isola del Giglio; Squalo Mako attacca barca di pescatori senesi – Il video. Squalo mako attacca una barca al largo dell’Isola del GiglioGrosseto, 30 aprile 2026 – Se lo sono visto girare attorno alla barca, all’improvviso. Poi ha provato ad attaccarla, fortunatamente senza creare danni, ma diciamo che un po’ di timori nel vederlo così ... lanazione.it Squalo mako attacca una barca a Gallipoli VIDEOPaura improvvisa nel mare del Salento, dove un grande squalo mako è stato protagonista di un episodio inquietante al largo di Gallipoli. L’animale, visibilmente ferito, ... ilgazzettino.it Corriere Fiorentino. . Un attacco di squalo è sempre improvviso, inaspettato e pericoloso. Spielberg insegna. È quanto capitato lunedì a tre amici al largo dall’isola del Giglio in Maremma che da anni praticano la pesca sportiva: «Mi era già successo di essere - facebook.com facebook