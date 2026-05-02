Prima dell'inizio della Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarta tappa del campionato di Formula 1 2026, i piloti e gli ingegneri si sono riuniti sul traguardo per un minuto di silenzio. La gara è stata vinta da un pilota di una scuderia britannica, con un altro di nazionalità monegasca che si è piazzato sul podio. Un atleta italiano ha concluso la corsa in sesta posizione, mentre un altro pilota ha terminato oltre la settima posizione.

AGI - Pochi minuti prima del via della Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026, i piloti e gli ingegneri del "Circus" si sono raccolti sul traguardo per osservare un minuto di silenzio. Tanta commozione ha caratterizzato il ricordo di Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista italiano, scomparso ieri sera all'età di 59 anni. Un momento di profonda unità che ha preceduto l'accensione dei motori sul tracciato cittadino della Florida. Dominio McLaren a Miami: vince Lando Norris. Una volta spenti i semafori, il britannico Lando Norris (McLaren) ha dominato la scena vincendo la Sprint Race....🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sprint Race Miami: vince Norris. Leclerc sul podio, sesto Antonelli

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