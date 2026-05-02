Durante la Sprint di Miami, è emerso un chiaro dominio della McLaren, seguita dalla Ferrari con Leclerc. I segnali di questa evoluzione si erano già visti nelle prove, ma è con questa gara che si sono confermati i nuovi equilibri nel campionato di Formula 1. La competizione si sta movimentando e le forze in campo sembrano aver subito una variazione rispetto alle stagioni precedenti.

I primi segnali c’erano stati nelle prove, dalla Sprint di Miami è arrivata la conferma di come sono cambiati gli equilibri della Formula 1. La Mc Laren e la Ferrari ( soprattutto Leclerc) sembrano aver annullato il gap dalla Mercedes. Nella Sprint in Florida le “papaya” siono tornate a dominare: ha vinto il campione del mondo in carica Lando Norris andato in testa già dalla prima curva, alle sue spalle il compagno di scuderia Oscar Piastri che nel finale è riuscito a contenere il tentativo di sorpasso di Charles Leclerc con la Ferrari. Le Mercedes in difficoltà Kimi Antonelli non ha passato un bel pomeriggio, ancora una volta ha fallito la partenza e il giovane italiano dovrà lavorare parecchio perchè non è la prima volta che la sua macchina non sfrutta l’ottima posizione nella griglia.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sprint di Miami: dominio Mc Laren poi c’è la Ferrari con Leclerc

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