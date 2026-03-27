in giappone riecco le mc laren davanti a mercedes e ferrari

Durante le prime sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone, le vetture del marchio McLaren si sono posizionate davanti a quelle di Mercedes e Ferrari, con un margine di appena 92 millesimi di secondo. Questa differenza minima rappresenta un dato di rilievo in una fase di test ufficiali per la terza gara del campionato mondiale di Formula 1.

Una differenza di 92 millesimi, un’inezia. Ma è un segnale importante nella prima giornata delle prove libere del gran premio del Giappone, terza gara della stagione. La Mc Laren di Oscar Piastri davanti a tutti, le papaya sono tornate anche se il vantaggio su Kimi Antonelli, che con la Mercedes ha ottenuto il secondo tempo della giornata è minimo. Per la prima volta dall’inizio della stagione le Mercedes non sono davanti, Antonelli conferma il suo gran momento e si piazza davanti a Russell ma poi c’è l’altra Mc Laren, quella del campione del mondo Lando Norris a dimostrare che almeno per il momento la Ferrari è regalata a terza forza. Charles Leclerc ottiene infatti il quinto tempo, Lewis Hamilton il sesto. 🔗 Leggi su Panorama.it

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