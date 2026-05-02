Dopo aver visto il documentario su Netflix, si resta con l’impressione che il crimine rappresenti solo una parte di una realtà più complessa. La serie analizza le motivazioni e le storie di persone che hanno scelto di sposare individui condannati per omicidio, evidenziando come spesso denunciare un omicidio possa portare a conseguenze impreviste. La narrazione si concentra sulle relazioni e sui retroscena che circondano questi casi, senza offrire giudizi.

Abbiamo guardato su Netflix Sposare un assassino ( Should I Marry a Murderer? ) e la sensazione, a titoli di coda spenti, è una sola: il crimine è solo la punta dell’iceberg. Questa docuserie non è il solito true crime a caccia di dettagli macabri, ma la ricostruzione di un caso reale che ha sconvolto la Scozia: la storia di una scelta impossibile, del peso schiacciante della solitudine e di un sistema che, nel momento del bisogno, si rivela tragicamente assente. Al centro della vicenda c’è la vicenda umana, quasi incredibile per quanto atroce, di Caroline Muirhead, una giovane patologa che nel 2020 incontra su Tinder quello che si presenta come l’uomo ideale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sposare un assassino, quando denunciare un omicidio diventa una condanna

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Non mi è stato difficile sposare la scelta di ritirarci in campagna, anche perché, contrariamente a quanto si possa immaginare, da parecchi anni non amavo più il mio lavoro, un lavoro che, malgrado tutto, ho continuato ancora a fare per ben venticinque anni. N - facebook.com facebook