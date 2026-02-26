Omicidio per una stradella | 16 anni e 8 mesi per il vicino assassino

Un omicidio per una stradella. È questa la tragica conclusione di un conflitto di vicinato che ha strappato la vita a Francesco Simone, 69enne rivenditore di auto, ucciso a colpi di pistola dal vicino Stefano Nobile il 7 dicembre 2023 a Favara, in provincia di Agrigento. Oggi, il processo di appello sta riesaminando il caso, con il procuratore generale Carlo Marzella che ha chiesto la conferma della condanna a 16 anni e 8 mesi per Nobile, già condannato in primo grado. La vicenda, emblematica di come dispute apparentemente banali possano degenerare in tragedia, solleva interrogativi profondi sulla gestione dei conflitti e sulla lentezza della giustizia italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

