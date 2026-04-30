Omicidio ad Ibiza Francesco Sessa ucciso durante una lite | caccia all' assassino

A Ibiza, nelle ultime ore, sono in corso indagini dopo la morte di un uomo di 35 anni avvenuta mercoledì pomeriggio a Platja d’en Bossa. La vittima, originaria di Pagani, è deceduta a causa di un episodio violento durante una lite nella zona. La polizia sta cercando di identificare e catturare l’autore del gesto, mentre si attendono aggiornamenti sulle modalità dell’accaduto.

Indagini in corso a Ibizia per fare luce e soprattutto dare un volto all'assassino di Francesco Sessa, 35 anni, originario di Pagani, morto nel pomeriggio di ieri (mercoledì 29 aprile) a seguito un grave episodio di violenza avvenuto a Platja d’en Bossa, una zona al confine fra i municipi di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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