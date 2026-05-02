Sport in lutto | è morto Alex Zanardi Tra mito e leggenda tante le sue visite nel Riminese

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, deceduto all’età di 59 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia dell’ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, dopo un periodo di ricovero. Nel corso della sua vita, Zanardi aveva visitato spesso il territorio riminese, lasciando ricordi di incontri e momenti significativi. La sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza per appassionati e sportivi.

Un grande lutto colpisce oggi il mondo sportivo e non solo. E' morto Alex Zanardi, aveva 59 anni. A dare l'annuncio è stata la famiglia dell'ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico. Zanardi, tuttavia, è una figura che negli anni era diventata molto più di un campione dello sport, era infatti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Alex Zanardi è morto a 59 anni: la storia, gli incidenti e i successi di un campione vero #SkySport x.com