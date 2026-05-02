Mondo dello sport in lutto | è morto Alex Zanardi Memorabile la sua impresa all' Ironman

Il mondo sportivo piange la scomparsa di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua famiglia. Zanardi, ex pilota di Formula 1, era diventato anche atleta paralimpico e aveva compiuto imprese memorabili, tra cui la partecipazione all'Ironman. La sua morte segna la fine di una carriera ricca di successi e sfide.

Un grande lutto colpisce oggi il mondo sportivo e non solo. E' morto Alex Zanardi, aveva 59 anni. A dare l'annuncio è stata la famiglia dell'ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico. Zanardi, tuttavia, è una figura che negli anni era diventata molto più di un campione dello sport, era infatti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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