L’Eco Marathon si svolge attraversando luoghi storici e naturali, tra monasteri, acquedotti e fonti d'acqua. Il percorso include tappe come la Fontana Maggiore, Monteripido, gli Arconi di san Marco, i Conservoni, Montemalbe e la Città della Domenica. La gara si svolge su un tracciato che unisce siti di interesse architettonico e ambientale, offrendo ai partecipanti un’esperienza tra storia e natura.

Dalla Fontana Maggiore a Monteripido, ed ancora gli Arconi di san Marco, i Conservoni, Montemalbe e la Città della Domenica. Sono alcune delle tappe tenute insieme dalla “Eco Marathon“ prima edizione, in programma il primo e il 2 maggio. Già lo slogan con cui è stata annunciata ieri dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e dagli assessori Pierluigi Vossi e Fabrizio Croce anticipa la formula dell’evento. “Corri dove la storia incontra la natura“. E Perugia con le sue nellezze architettoniche e paesaggistiche non poteva riassumere al meglio le intenzioni degli organizzatori. "Proprio nell’anno commemorativo degli 800 anni dalla morte di San Francesco, - diceFerdinandi – si avvia una manifestazione che mette al centro principi quali la sostenibilità e la cura del creato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eco Marathon La storia incontra la natura. Si corre tra monasteri, acquedotti e fonti

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