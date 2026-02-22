Scena di coraggio a Poggioreale | ispettore rischia aggressione detenuto interviene

Un detenuto ha tentato di aggredire un ispettore nel reparto Roma di Poggioreale, provocando una colluttazione e una contusione alla spalla dell’agente. La scena si è verificata mercoledì mattina, quando l’ispettore ha cercato di calmare il detenuto che stava agitando un oggetto tagliente. Un altro detenuto ha intervenuto per bloccare l’aggressione, evitando conseguenze peggiori. La situazione si è risolta con l’intervento immediato delle forze di sicurezza.

Un'aggressione sfiorata, un intervento inatteso e una contusione alla spalla: è quanto accaduto nella mattinata del 20 febbraio nel reparto Roma della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Poggioreale, dove un detenuto ha tentato di aggredire un ispettore della Polizia Penitenziaria. A impedire il peggio è stato un altro ristretto, che si è frapposto tra i due, riportando una contusione giudicata guaribile secondo referto medico. Protagonista dell'episodio è l'Ispettore Carmine Nunziata, coordinatore del reparto Roma. Nei giorni precedenti aveva trasmesso relazioni formali segnalando criticità legate al detenuto A.