Caro voli adesso si paga un supplemento per il carburante | ecco cosa chiede questa compagnia

Una compagnia aerea ha annunciato l’introduzione di un supplemento sul prezzo del biglietto, destinato a coprire i costi legati al carburante. Questa decisione segue le recenti difficoltà legate alla crisi dei carburanti, che ha portato alcune compagnie a modificare le tariffe. I passeggeri si trovano ora a dover pagare un nuovo importo aggiuntivo al momento dell’acquisto del biglietto.

Era nell'aria e purtroppo, a quanto pare, sta realmente accadendo. La crisi dei carburanti starebbe costringendo alcune compagnie ad applicare dei costi aggiuntivi al biglietto aereo. Succede, ad esempio, con Volotea, che ha recentemente introdotto una modifica al sistema di determinazione del prezzo dei suoi biglietti. Adesso, chi intende viaggiare con la compagnia aerea spagnola deve pagare un sovrapprezzo. Si parla di un massimo di 14 euro a persona, e questa aggiunta vale anche per i biglietti già pagati. L'adeguamento viene applicato circa sette giorni prima della partenza. Le ragioni di questa novità sta nel costo del carburante che ha avuto importanti conseguenze sullo sforzo economico sostenuto da Volotea.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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