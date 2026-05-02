Dopo 34 anni di attività, Spirit Airlines ha annunciato la chiusura definitiva. La compagnia aerea, conosciuta per le sue pubblicità colorate e le tariffe molto basse, ha comunicato la decisione di cessare le operazioni, sperando di evitare un fallimento che si è concretizzato. La notizia ha suscitato attenzione tra i viaggiatori e gli addetti ai lavori nel settore aeronautico.

Spirit Airlines, dopo 34 anni di attività, dichiara la sua cessazione. Nota al pubblico coma la compagnia aerea dalle pubblicità sfacciate e dalle tariffe notevolmente scontate, ha sperato fino alla fine di poter evitare l’imminente fallimento. Malgrado la valutazione di possibili accordi tra la compagnia e l’amministrazione Trump, non è stato raggiunto alcun accordo. Oltre i voli cancellati, la decisione lascerà 17 mila dipendenti della compagnia senza lavoro. Il fallimento di Spirit Airlines è stato inevitabile. La compagnia aerea ha dichiarato di aver «iniziato una liquidazione ordinata delle nostre operazioni, con effetto immediato». Inoltre, sul loro situ ufficiale è stato annunciato che tutti i voli programmati sono stati cancellati e che anche il servizio clienti non è più operativo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spirit Airlines annuncia la chiusura: finisce l’era della compagnia low cost

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