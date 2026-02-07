Carrarese-Südtirol pareggio amaro | rigore contestato e occasione mancata per la salvezza in Serie B

La partita tra Carrarese e Südtirol si è chiusa in pareggio senza reti, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. La squadra di casa ha reclamato per un rigore non concesso, mentre ha sprecato un’ultima occasione per conquistare i tre punti e avvicinarsi alla salvezza in Serie B. La gara è stata intensa, con molte polemiche che hanno acceso il finale di match.

La Carrarese è stata costretta a rinunciare alla vittoria contro il Südtirol al termine di una partita combattuta e ricca di episodi controversi, terminata a reti inviolate al “Dei Marmi” di Carrara sabato sera. L’amaro in bocca per il pareggio, maturato nonostante una prestazione in crescita, è accentuato dalle dichiarazioni a fine gara di mister Antonio Calabro, che ha espresso forte disappunto per un’occasione da rigore sfuggita nel finale a favore dei suoi. Un episodio che, secondo il tecnico, avrebbe potuto cambiare il corso della partita e regalare tre punti fondamentali per la corsa salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Carrarese Südtirol Carrarese-Südtirol 0-0: difesa protagonista e Imperiale brilla al rientro. Pareggio prezioso in Serie B. La partita tra Carrarese e Südtirol si conclude senza reti, con un pareggio che lascia entrambi i team con qualche rammarico. Carrarese in crisi: esame Südtirol decide se salvezza o retrocessione La Carrarese torna a perdere, questa volta contro il Venezia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carrarese Südtirol Prezioso pareggio del Südtirol in casa della CarrareseLa squadra di mister Castori chiude a reti inviolate la sfida sul terreno dello Stadio dei Marmi ... ladigetto.it Carrarese–Südtirol 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Carrarese–Südtirol: orario, arbitro, forma e dati dei protagonisti ... sport.virgilio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.