Spettacoli giocoleria | a Oleggio anche il campione mondiale di frisbee freestyle acrobatico
Festa di primavera a Oleggio domenica 10 maggio dalle 14.30 in via Ronchetto 44. Organizza il "Borgo dei piccoli".Alle 14.30 inizieranno i giochi con il frisbee, con la supervisione di Fabio, campione mondiale di frisbee freestyle acrobatico, e di Sophia. Sarà possibile assistere a uno spettacolo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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