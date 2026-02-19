Mottini il pioniere azzurro del freestyle | Da Albertville a Milano Cortina così lo sci acrobatico ha conquistato le Olimpiadi

Simone Mottini, 55 anni, ha contribuito a portare lo sci acrobatico alle Olimpiadi. Dalla prima partecipazione ad Albertville fino a Milano Cortina, ha visto crescere questa disciplina fino a diventare protagonista. Mottini ha sempre spinto oltre i limiti, portando innovazioni nelle tecniche e nell’allenamento. La sua carriera si intreccia con le tappe fondamentali dello sport in Italia. Ora, mentre Milano Cortina si prepara ad accogliere gli atleti, il suo nome resta legato alla storia del freestyle. La sua esperienza rappresenta un esempio per i giovani talenti italiani.

(Adnkronos) – Milano Cortina 2026 è anche l'Olimpiade del freestyle. E per Simone Mottini, 55 anni, pioniere dello sci acrobatico italiano, il cerchio si chiude in modo naturale. "Quando gareggiavamo decenni fa – racconta all'Adnkronos – ci lamentavamo della neve troppo dura, delle gobbe, dei salti. Non avevamo idea di cosa ci fosse dietro ai.