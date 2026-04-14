Campionato Mondiale della Pizza | a Parma 1000 competizioni in 3 giorni c’è anche la prova freestyle

A Parma prende il via il Campionato Mondiale della Pizza, che si svolge in tre giorni e prevede oltre 1000 competizioni. Tra le prove ci sono anche le sfide freestyle, dove i pizzaioli si confrontano in creazioni originali e tecniche varie. L’evento, giunto alla sua edizione, richiama professionisti da diversi paesi e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti nel settore della pizza artigianale.

Parma, 14 aprile 2026 – Si apre il Campionato Mondiale della Pizza, l’evento che da oltre trent’anni riunisce i protagonisti dell’arte bianca. Saranno circa 700 i pizzaioli in gara, in rappresentanza di 51 Paesi, per un totale di quasi 1000 competizioni che animeranno le tre giornate di evento, dal 14 al 16 aprile. Numeri che raccontano la dimensione globale del Campionato Mondiale della Pizza e ne confermano il ruolo di punto di riferimento per il settore, oltre che piattaforma di confronto tra stili, tecniche e culture diverse. Il campionato si svolge in zona fiera al Palaverdi di Parma in Viale delle Esposizioni 393a. In che cosa consiste la competizione: quali sono le gare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campionato Mondiale della Pizza: a Parma 1000 competizioni in 3 giorni (c’è anche la prova freestyle) Leggi anche: World Pizza Day: la pizza come linguaggio globale, il Campionato come casa dei professionisti Promozione La Castelfrettese prova a volare anche in campionatoDopo le fatiche infrasettimanali, con la qualificazione colta mercoledì alla finale di Coppa Italia di Promozione a spese del Gabicce Gradara, la... Temi più discussi: Campionato mondiale della Pizza 2026: si accendono i forni; Agugiaro & Figna Molini partner del Campionato Mondiale della Pizza; Al Palaverdi di Parma torna il campionato mondiale della pizza; A Parma il Campionato della Pizza, con il partner storico Agugiaro & Figna Molini. Campionato Mondiale della Pizza: a Parma 1000 competizioni in 3 giorni (c’è anche la prova freestyle)Si entra nel vivo della 33esima edizione, con tre giorni di gare e contenuti che trasformano il Campionato nel punto di riferimento globale per il mondo della pizza, dove tecnica, creatività e cultura ... ilrestodelcarlino.it Michele Croccia al Campionato Mondiale della Pizza: l’Eccellenza del Cilento e del Vallo di Diano a ParmaIl maestro Michele Croccia (La Pietra Azzurra) torna come giudice e formatore al Campionato Mondiale della Pizza di Parma. Scopri i dettagli del suo workshop sulla mozzarella ... infocilento.it Dalle eccellenze locali al tetto del mondo! Il maestro Michele Croccia torna a Parma per il Campionato Mondiale della Pizza. Non solo nel ruolo di prestigioso giudice di gara, ma anche come formatore d’eccezione con un workshop dedicato ai segreti d - facebook.com facebook EVENTI - Settecento pizzaioli da 51 Paesi si sfidano al Campionato Mondiale della Pizza 2026: mille gare, un forum sulla qualità e il futuro dell'arte bianca #horeca #foodservice #campionatomondialedellapizza2026 #pizzaioli x.com