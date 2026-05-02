Spettacolare scia di luci nel cielo comasco | perché ieri è passato il trenino di Starlink

Nella sera di venerdì 1° maggio, numerosi residenti delle zone di Como e provincia hanno osservato nel cielo una lunga scia luminosa seguita da una serie di punti luminosi disposti in fila. La sequenza di luci si è manifestata come un “trenino” sospeso nell’oscurità, attirando l’attenzione di molte persone. L’evento è stato visibile per alcuni minuti prima che le luci svanissero nel cielo notturno.

Non è passato inosservato. Nella tarda serata di venerdì 1° maggio in tanti, anche tra Como e provincia, hanno alzato gli occhi al cielo notando una scia luminosa seguita da una fila ordinata di punti brillanti, come un “trenino” sospeso nel buio.Le segnalazioni sono arrivate da diverse zone.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Il luminoso passaggio del trenino di satelliti Starlink: avvistamenti anche nei cieli lecchesiSe abitate nel nord-ovest dell'Italia, nella tarda serata del 1° maggio potreste aver visto passare in cielo un luminoso oggetto seguito da una coda. Meteorite illumina il cielo nel Salernitano: scia di luce all’albaUna scia luminosa ha illuminato il cielo all’alba, sorprendendo centinaia di cittadini tra le province di Salerno e Avellino. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Avvistamento luminoso nei cieli di Genova: probabilmente un treno di satelliti Starlink; Spettacolo nel cielo notturno, un bolide illumina per qualche secondo il Golfo della Spezia. Misteriosa scia luminosa nei cieli del Piemonte: svelato il giallo del 1° maggioLa scia luminosa è riconducibile al passaggio del secondo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk ... quotidianopiemontese.it Caserta, misteriosa scia luminosa nel cielo all’alba: ecco cos’è (VIDEO)Una spettacolare scia luminosa ha illuminato il cielo poco prima dell’alba, attirando l’attenzione di numerosi osservatori tra Campania e Puglia, con segnalazioni anche nella zona del casertano. Il fe ... casertaweb.com da Vivere Pesaro Notte spettacolare, scia luminosa illumina il cielo sopra la città https://vivere.me/gIWu-19 #pesaro #bolide - facebook.com facebook