All’alba, nel territorio tra le province di Salerno e Avellino, molte persone hanno osservato una scia luminosa attraversare il cielo. La visione ha attirato l’attenzione di cittadini che si sono fermati a guardare l’evento. Successivamente, sono stati segnalati diversi avvistamenti e testimonianze di chi ha assistito alla scia di luce. Nessuna informazione ufficiale ha ancora confermato l’origine dell’evento.

Una scia luminosa ha illuminato il cielo all’alba, sorprendendo centinaia di cittadini tra le province di Salerno e Avellino. Il fenomeno è stato osservato questa mattina, intorno alle 5.20-5.30, quando un bagliore improvviso ha attraversato il cielo, risultando visibile per diversi secondi. Scia di luce nei cieli del Sud. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe del passaggio di un meteorite, che ha lasciato una scia intensa e prolungata durante l’ingresso nell’atmosfera. L’avvistamento ha interessato in particolare le aree tra Salerno e Avellino, ma segnalazioni sono arrivate anche da altre zone del Sud Italia. Numerose segnalazioni e video sui social.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Meteorite illumina il cielo nel Salernitano: scia di luce all’alba

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