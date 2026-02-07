che cosa significa davvero specialty coffee

Il mondo del caffè sta vivendo una piccola rivoluzione. Sempre più persone cercano un prodotto di qualità superiore e sono disposte a pagare di più. La parola “specialty” non è solo una moda, ma indica un caffè che viene scelto con cura, dalla piantagione alla tazza. Non si tratta di un’etichetta vuota, ma di un modo diverso di pensare al caffè che beviamo ogni giorno.

Nel lessico contemporaneo del cibo, specialty è una parola che circola con disinvoltura. Applicata al caffè, però, non è un aggettivo vago né un’etichetta di marketing. Specialty coffee indica una categoria tecnica, definita da standard condivisi a livello internazionale, che riguardano qualità misurabile, tracciabilità e valore riconosciuto lungo la filiera, e che ci racconta molto di come la nostra sensibilità sul tema caffè sia aumentata nel tempo. L’incontro organizzato ieri a Milano da Cafezal, una piccola catena con roastery guidata da un brasiliano con le idee chiare e una passione sconsiderata per il caffè, è stata l’occasione per approfondire questo argomento e per studiare più nel dettaglio che cosa questo nuovo modello di bevanda sta portando con sé, e quali implicazioni comporta per la filiera e per il consumo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

