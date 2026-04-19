L’estate si avvicina e la Riviera del Conero si prepara ad animarsi con eventi musicali e serate in spiaggia. In questo contesto, un locale noto per la sua programmazione musicale ha annunciato l’ingresso di un DJ specializzato in house music. La serata di apertura è prevista per i prossimi giorni, con l’obiettivo di attirare sia residenti che visitatori. La stagione estiva promette di portare numerose iniziative lungo la costa.

L’estate sta per arrivare e la Riviera del Conero si prepara ad accendersi per accogliere i turisti e rendere ancora più calda l’atmosfera. E i grandi eventi sono pronti a entrare a Casacon, luogo dove accoglienza, ristorazione e musica convivono nel contesto naturale di Sirolo, a strapiombo sul mare, e ospitalità ed eventi si fondono. In attesa della stagione estiva, quattro grandi serate con altrettanto grandi personaggi sono in arrivo. Proprio stasera c’è Ralf (Antonio Ferrari), pilastro della club culture italiana, noto principalmente per la house music declinata in stili eleganti e coinvolgenti. I suoi set spaziano agilmente tra ritmiche house, influenze techno, disco, funk e jazz, creando un flusso musicale ricercato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casacon apre le porte dell’estate. In consolle arriva l’house di Ralf

Notizie correlate

Open House Roma 2026: la Metro C Colosseo apre le porte alla città sotterraneaSotto il traffico e la vita frenetica di Roma si estende un patrimonio invisibile che racconta oltre 2000 anni di storia.

Ralf Schumacher sposa il compagno, arriva la reazione dell’ex moglieRalf Schumacher annuncia che a breve sposerà il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Casacon apre le porte dell’estate. In consolle arriva l’house di Ralf; L'ex senatore Alberto Filippi sequestrato e rapinato in casa con la famiglia: Preso a pugni appena sceso dall'auto, poi la pistola puntata per aprire le porte; Roma, tenta di sfondare la porta dell'ex con una mannaia: lei si barrica in casa con i 4 figli. Le urla dei bimbi allertano il condominio; Per la sicurezza serve il coraggio della politica Alberto Filippi sequestrato e rapinato in casa con la moglie e le figlie, intervista a L'identità.

LO SAPEVI CHE La scena del parto in casa con cui si apre il film "Pieces of a Woman" (2020) è stata girata in piano sequenza. Ventitre minuti senza nessun tipo di taglio. I tre attori presenti nella scena sapevano come muoversi ma avevano abbastanza libert - facebook.com facebook