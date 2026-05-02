Spazi segreti e cupole juvarriane | a Stupinigi tornano le visite straordinarie di Passepartout

La Palazzina di Caccia di Stupinigi svela i suoi lati più nascosti e meno accessibili. Nei sabati 9, 16 e 23 maggio 2026, la residenza sabauda propone il ciclo di visite guidate straordinarie "Passepartout", un’occasione per scoprire ambienti normalmente chiusi al pubblico. Attraverso due.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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