Giornate FAI di Primavera 2026 | a Milano tornano le aperture straordinarie e c’è un nuovo itinerario con affreschi rarissimi

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si svolgono le Giornate FAI di Primavera a Milano, con aperture straordinarie di vari siti storici e culturali. In questa occasione viene presentato un nuovo itinerario che include affreschi molto rari e poco visibili normalmente. L’evento permette al pubblico di visitare luoghi normalmente chiusi o accessibili solo su prenotazione. La manifestazione coinvolge numerose realtà del territorio e si svolge in tutta Italia.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Anche Milano partecipa alla 34ª edizione con una serie di aperture straordinarie che permetteranno di visitare luoghi solitamente non accessibili al pubblico. Tra le novità di quest’anno spicca anche un itinerario speciale dedicato ad affreschi rarissimi. I luoghi straordinari aperti a Milano per le Giornate FAI di Primavera. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le Giornate FAI di Primavera rappresentano il più grande evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio italiano. 🔗 Leggi su Funweek.it

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